***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2023 15:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU MART 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133581
BIST
16:284.945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,17
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:2819,2649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:2820,9929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0408
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:281.242,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,56
|Açılış
|: 1.243,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:26
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.783.378.080
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.075
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.156.852
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.321.860
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.296.482
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,24
|110.424.035
|% -7,92
|
|POLTK
|2.070,60
|25.055.267
|% -6,07
|
|DITAS
|27,60
|15.383.984
|% -4,83
|
|ARASE
|138,20
|16.180.419
|% -3,69
|
|THYAO
|127,50
|2.129.476.225
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,70
|1.909.807.746
|% 1,40
|
|ASTOR
|57,95
|1.827.435.798
|% -1,36
|
|GESAN
|74,35
|1.783.378.080
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.502.094.147
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.216.070.871
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.359.137.123
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,70
|1.909.807.746
|% 1,40
|
|YYAPI
|3,01
|232.625.713
|% 4,51
|
|SKBNK
|2,51
|191.990.032
|% 0,00
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2457
|19,2566
|% 0,03
|
|Euro
|20,9557
|21,0290
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8124
|23,9319
|% -0,22
|
|Frank
|21,1476
|21,2750
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1172
|5,1428
|% 0,05
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.525
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|