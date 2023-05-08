***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2023 14:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU NİSAN 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147976
BIST
16:144.490
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 88,82
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.501
En Düşük
4.374
16:1419,5059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0079
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1421,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0282
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:141.268,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.268,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BURVA
|33,04
|32.768.583
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|119.791.131
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.111.865
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|LIDER
|65,60
|38.984.278
|% -8,83
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|THYAO
|128,50
|1.856.530.758
|% 2,39
|
|EREGL
|30,42
|1.434.559.284
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|EUPWR
|67,35
|1.189.003.951
|% -3,79
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,42
|693.695.520
|% 2,65
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|YKBNK
|9,73
|678.539.933
|% 5,76
|
|KOZAL
|16,38
|1.113.405.715
|% 0,18
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4954
|19,5133
|% 0,00
|
|Euro
|21,5214
|21,5277
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,6030
|24,7264
|% 0,11
|
|Frank
|21,8640
|21,9957
|% 0,15
|
|Riyal
|5,1853
|5,2113
|% -0,05
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.023
|4,80
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,49
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.542
|4.614
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.293
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,75
|76,75
|1,45
|