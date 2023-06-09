***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.06.2023 15:28
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON MAYIS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157641
BIST
17:245.634
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 80,36
|Açılış
|: 5.554
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
17:2423,3567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,2469
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
17:2425,1949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1286
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
17:241.476,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,32
|Açılış
|: 1.476,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ADEL
|173,80
|101.673.174
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.557.660
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.030.357.273
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|50.854.112
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|69.407.354
|% 9,98
|
|ETILR
|14,96
|45.759.893
|% -9,99
|
|DOGUB
|13,61
|16.236.063
|% -9,99
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|SNPAM
|12,81
|549.120
|% -7,17
|
|IMASM
|16,67
|1.097.595.572
|% -5,61
|
|THYAO
|176,40
|10.579.655.171
|% 2,80
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|EREGL
|37,10
|3.575.922.513
|% 1,64
|
|KCHOL
|103,60
|3.270.942.392
|% 3,39
|
|TCELL
|38,64
|2.994.844.959
|% 7,33
|
|EKGYO
|8,07
|2.511.067.505
|% 2,67
|
|KRDMD
|22,08
|4.794.223.794
|% 4,25
|
|YKBNK
|12,37
|2.373.465.402
|% -0,24
|
|ISCTR
|13,47
|2.110.309.442
|% -0,88
|
|AKBNK
|18,50
|2.314.975.335
|% -0,80
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3492
|23,3538
|% 1,06
|
|Euro
|25,1276
|25,1886
|% 0,49
|
|Sterlin
|29,2860
|29,4328
|% 1,17
|
|Frank
|25,7852
|25,9405
|% 0,68
|
|Riyal
|6,2057
|6,2368
|% 0,96
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|0,72
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|13,56
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.819
|4.895
|26,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.455
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,47
|24,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|18,28
|18,30
|0,25
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,15
|
Seans Raporu
17:21
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