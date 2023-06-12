***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.06.2023 09:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU MAYIS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157919
BIST
10:135.693
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 66,77
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.694
10:1323,6488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2654
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1325,4739
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,3209
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:131.490,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.489,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:13
|EUREN
|10,69
|94.694.685
|% 9,98
|
|BURVA
|65,05
|28.807.884
|% 9,97
|
|YEOTK
|77,40
|57.344.414
|% 9,94
|
|YAPRK
|53,95
|9.338.487
|% 9,92
|
|AYEN
|27,42
|33.626.459
|% 8,98
|
|DOGUB
|12,25
|9.296.145
|% -9,99
|
|VKING
|30,42
|2.184.020
|% -3,18
|
|ORCAY
|7,30
|7.186.790
|% -3,05
|
|DAGHL
|12,21
|2.247.711
|% -3,02
|
|SANEL
|17,54
|1.118.605
|% -2,56
|
|THYAO
|181,20
|1.673.928.573
|% 2,43
|
|EREGL
|37,94
|651.830.392
|% 2,15
|
|TTKOM
|20,06
|466.335.580
|% 2,92
|
|KRDMD
|22,38
|371.795.346
|% 0,99
|
|KOZAL
|25,32
|351.087.730
|% 1,52
|
|EKGYO
|8,10
|276.633.838
|% 0,87
|
|TTKOM
|20,06
|466.335.580
|% 2,92
|
|AVOD
|3,46
|77.117.788
|% 3,90
|
|YKBNK
|12,41
|235.552.021
|% 0,24
|
|SKBNK
|2,70
|49.099.999
|% 2,66
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6429
|23,6488
|% 1,13
|
|Euro
|25,4307
|25,4739
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,6558
|29,8046
|% 1,15
|
|Frank
|26,0758
|26,2329
|% 1,08
|
|Riyal
|6,2864
|6,3180
|% 1,14
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.490
|1.490
|15,69
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.853
|4.924
|55,00
|
|Çeyrek
|2.419
|2.462
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,14
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|18,34
|18,35
|0,09
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,77
|