***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2023 11:21
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU MAYIS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166930
BIST
'
13:266.176
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 35,27
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:2626,0355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0373
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0026
13:2628,3819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0420
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:261.603,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.603,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:24
|SKTAS
|3,68
|15.635.655
|% 31,43
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.339.585.864
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.731.592
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.897.986
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,10
|112.780.801
|% -6,61
|
|MACKO
|91,40
|214.481.656
|% -5,77
|
|ULUSE
|173,30
|105.587.307
|% -5,04
|
|PCILT
|29,56
|38.774.589
|% -4,15
|
|PETUN
|60,20
|18.816.298
|% -3,91
|
|ASTOR
|81,75
|4.530.355.638
|% 5,01
|
|THYAO
|216,10
|3.418.455.815
|% -0,23
|
|EREGL
|38,94
|2.649.496.618
|% 1,41
|
|TUPRS
|90,05
|2.226.843.054
|% 2,27
|
|SISE
|46,74
|1.894.437.015
|% 0,09
|
|EKGYO
|8,14
|1.847.895.217
|% 2,52
|
|YKBNK
|13,06
|1.025.327.862
|% 0,31
|
|KRDMD
|24,10
|1.655.497.367
|% 4,06
|
|EREGL
|38,94
|2.649.496.618
|% 1,41
|
|ZOREN
|3,54
|220.278.603
|% -0,84
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0229
|26,0331
|% -0,15
|
|Euro
|28,3424
|28,3866
|% -0,13
|
|Sterlin
|33,0881
|33,2541
|% -0,13
|
|Frank
|28,9368
|29,1111
|% -0,27
|
|Riyal
|6,9174
|6,9521
|% -0,21
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|0,43
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.363
|10.603
|-63,00
|
|Yarım
|5.190
|5.326
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,47
|