***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 13:16
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU MAYIS 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168670
BIST
'
14:226.265
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 77,87
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:2226,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0645
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:2228,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0433
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:221.614,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.614,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:22
|EUPWR
|114,40
|1.433.701.729
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.988.951
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.523.733
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,00
|138.454.939
|% -6,60
|
|ICUGS
|8,02
|15.957.020
|% -5,65
|
|YAPRK
|116,50
|41.282.492
|% -4,51
|
|RAYSG
|31,50
|46.825.363
|% -4,14
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,35
|5.688.094.842
|% 0,86
|
|THYAO
|215,70
|4.590.765.460
|% 0,23
|
|EKGYO
|8,44
|3.039.469.826
|% -0,12
|
|ASELS
|61,40
|2.706.331.592
|% 3,98
|
|TUPRS
|90,20
|2.354.691.317
|% -0,66
|
|EKGYO
|8,44
|3.039.469.826
|% -0,12
|
|ZOREN
|3,66
|477.246.573
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.429.743
|% 6,17
|
|PETKM
|16,39
|1.670.174.217
|% 2,89
|
|YKBNK
|13,07
|1.232.724.230
|% 0,85
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0967
|26,1020
|% 0,25
|
|Euro
|28,5962
|28,6167
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,2658
|33,4327
|% -0,18
|
|Frank
|29,2088
|29,3847
|% 0,05
|
|Riyal
|6,9368
|6,9716
|% 0,24
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,21
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,54
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.396
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.206
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.664
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,02
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|
Seans Raporu
14:22
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14:37EDATA
Yüzde 9.94 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 180, 985 adet işlem
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14:35BNTAS
Yüzde 4.89 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 001, 544 adet işlem
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14:34IMASM
Yüzde 7.24 oranında artışla 18.22 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 413, 259 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
-
14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de