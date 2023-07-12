***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
12.07.2023 17:29
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON NİSAN 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171017
BIST
'
18:056.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -20,88
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
18:0526,1569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0635
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
18:0529,1056
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,3690
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,1269
En Düşük
28,3967
18:051.646,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 23,90
|Açılış
|: 1.646,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.647,85
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|43,12
|44.147.577
|% 10,00
|
|VKING
|46,42
|67.614.121
|% 10,00
|
|MSGYO
|8,48
|37.763.904
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.898.360
|% 9,99
|
|AYCES
|242,30
|41.713.869
|% 9,99
|
|DIRIT
|7,20
|1.127.358
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|5.393.369
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.201.550.750
|% -9,97
|
|AVHOL
|139,10
|43.765.476
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|273.283.350
|% -9,96
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|THYAO
|210,90
|6.883.898.149
|% -2,04
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|EKGYO
|8,40
|5.345.882.455
|% -0,12
|
|YKBNK
|13,79
|7.939.888.882
|% 1,25
|
|ISCTR
|14,62
|7.576.877.604
|% 0,69
|
|SKBNK
|2,97
|1.117.398.480
|% -0,34
|
|AKBNK
|23,10
|6.599.333.431
|% 5,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1467
|26,1544
|% 0,23
|
|Euro
|29,0954
|29,1071
|% 1,29
|
|Sterlin
|33,8732
|34,0431
|% 0,63
|
|Frank
|30,0146
|30,1954
|% 1,50
|
|Riyal
|6,9496
|6,9844
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|24,95
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.647
|24,53
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.605
|10.824
|164,00
|
|Yarım
|5.302
|5.437
|82,00
|
|Çeyrek
|2.659
|2.718
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,29
|0,86
|
|B. Petrol
|79,86
|79,86
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 739, 716 adet işlem
-
17:58RAYSG
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 736, 354 adet işlem
-
17:57BIGCH
Yüzde 5.81 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 455 adet işlem
-
17:56BRKSN
Yüzde 9.51 oranında artışla 19.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 200, 675 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 43 artarak (% 0.34 ) 5, 731