***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2023 11:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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13.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON TEMMUZ 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182666
BIST
'
12:147.479
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 67,19
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.482
12:1427,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
12:1429,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1526
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
12:141.675,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.675,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ERSU
|11,88
|185.860.141
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,14
|12.092.969
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|857.617.435
|% 9,98
|
|EDIP
|14,44
|5.695.049
|% 9,98
|
|ONCSM
|197,40
|64.366.006
|% 9,97
|
|GOODY
|24,66
|30.051.342
|% -10,00
|
|ALCTL
|103,90
|179.787.612
|% -9,97
|
|LOGO
|80,50
|142.692.942
|% -8,57
|
|IMASM
|22,00
|1.483.295.483
|% -7,95
|
|SODSN
|37,10
|68.932
|% -7,25
|
|THYAO
|258,00
|5.478.681.332
|% -1,45
|
|EREGL
|40,70
|4.301.431.301
|% -0,68
|
|KONTR
|287,80
|2.775.216.350
|% 7,43
|
|ASTOR
|116,90
|2.434.010.693
|% 1,56
|
|TUPRS
|105,70
|2.297.913.260
|% 3,83
|
|YKBNK
|15,23
|2.220.742.762
|% 2,01
|
|EKGYO
|9,00
|1.019.307.265
|% 0,56
|
|EREGL
|40,70
|4.301.431.301
|% -0,68
|
|ASGYO
|20,26
|2.096.985.988
|% 9,93
|
|ISCTR
|16,57
|1.602.414.916
|% 2,09
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0214
|27,0393
|% 0,21
|
|Euro
|29,6972
|29,7132
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3615
|34,5338
|% 0,20
|
|Frank
|30,7663
|30,9517
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1833
|7,2193
|% 0,18
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|6,19
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.149
|11.262
|-5,00
|
|Yarım
|5.583
|5.657
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.828
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|0,06
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|0,22
|
Seans Raporu
12:14
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12:29ISMEN
Yüzde 8.28 oranında artışla 32.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 622, 510 adet işlem
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12:28KONTR
Yüzde 7.43 oranında artışla 287.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 927, 297 adet işlem
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12:27GARAN
Yüzde 4.52 oranında artışla 50.40 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 268, 207 adet işlem
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12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 86 artarak (% 0.78 ) 8, 080
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12:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO