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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

09.08.2023 11:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON TEMMUZ 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182669


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BIST En Aktif Hisseler12:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 11,88 185.860.141 % 10,00  
ULUFA 9,14 12.092.969 % 9,99  
SDTTR 385,70 857.617.435 % 9,98  
EDIP 14,44 5.695.049 % 9,98  
ONCSM 197,40 64.366.006 % 9,97  
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12:14 Alış Satış %  
Dolar 27,0214 27,0393 % 0,21  
Euro 29,6972 29,7132 % 0,52  
Sterlin 34,3643 34,5366 % 0,21  
Frank 30,7664 30,9518 % 0,25  
Riyal 7,1833 7,2193 % 0,18  
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12:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 3,01  
Altın Gr. 1.675 1.675 5,32  
Cumhuriyet 11.415 11.587 -22,00  
Tam 11.143 11.247 -20,00  
Yarım 5.580 5.649 -11,00  
Çeyrek 2.790 2.825 -5,00  
Gümüş.Ons 22,79 22,81 0,03  
Gümüş Gr. 19,80 19,82 0,05  
B. Petrol 86,72 86,72 0,55  
Seans Raporu 12:14
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