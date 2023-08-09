***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.08.2023 11:32
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON TEMMUZ 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182678
BIST
'
12:147.479
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 67,19
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.482
12:1427,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0573
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4210
En Düşük
26,9491
12:1429,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1526
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
12:141.675,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.675,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.668,30
BIST En Aktif Hisseler12:14
|ERSU
|11,88
|185.967.560
|% 10,00
|
|RAYSG
|44,92
|40.931.657
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,14
|12.092.969
|% 9,99
|
|SDTTR
|385,70
|857.911.724
|% 9,98
|
|EDIP
|14,44
|5.695.049
|% 9,98
|
|GOODY
|24,66
|30.213.925
|% -10,00
|
|ALCTL
|103,90
|180.781.935
|% -9,97
|
|LOGO
|80,50
|144.451.649
|% -8,57
|
|IMASM
|21,94
|1.490.289.879
|% -8,20
|
|SODSN
|37,10
|68.932
|% -7,25
|
|THYAO
|258,00
|5.557.301.242
|% -1,45
|
|EREGL
|40,72
|4.321.746.173
|% -0,63
|
|KONTR
|289,10
|2.803.407.843
|% 7,91
|
|ASTOR
|116,80
|2.445.224.064
|% 1,48
|
|TUPRS
|105,80
|2.331.515.630
|% 3,93
|
|YKBNK
|15,21
|2.251.837.643
|% 1,88
|
|EKGYO
|9,00
|1.020.087.302
|% 0,56
|
|EREGL
|40,72
|4.321.746.173
|% -0,63
|
|ASGYO
|20,26
|2.097.714.477
|% 9,93
|
|ISCTR
|16,57
|1.619.873.097
|% 2,09
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0214
|27,0393
|% 0,21
|
|Euro
|29,6972
|29,7132
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,3629
|34,5352
|% 0,21
|
|Frank
|30,7699
|30,9553
|% 0,26
|
|Riyal
|7,1833
|7,2193
|% 0,18
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,48
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|5,56
|
|Cumhuriyet
|11.415
|11.587
|-22,00
|
|Tam
|11.145
|11.257
|-10,00
|
|Yarım
|5.581
|5.655
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.827
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,80
|19,82
|0,05
|
|B. Petrol
|86,81
|86,81
|0,64
|