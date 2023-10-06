***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 11:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON EYLÜL 2023 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200738
BIST
'
12:378.484
En Düşük
|Değişim
|: -0,05%
|| -4,01
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:3727,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0756
|Açılış
|: 27,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:3729,1605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0230
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:371.617,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.617,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:37
|BFREN
|9.867,50
|1.147.975.841
|% 10,00
|
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|BJKAS
|46,18
|60.775.451
|% -4,98
|
|ICUGS
|9,02
|3.801.624
|% -4,85
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|THYAO
|240,60
|2.944.583.940
|% -0,37
|
|EREGL
|44,68
|2.398.486.671
|% 0,95
|
|KCHOL
|158,70
|2.073.328.262
|% 1,21
|
|EKGYO
|8,67
|3.585.420.026
|% 5,47
|
|ZOREN
|7,06
|1.258.638.926
|% 1,15
|
|IHLAS
|1,36
|200.091.106
|% 4,62
|
|SKBNK
|7,13
|1.034.916.857
|% 2,30
|
|PETKM
|23,88
|3.474.210.321
|% 1,62
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,46
|
|Cumhuriyet
|11.142
|11.311
|22,00
|
|Tam
|10.905
|10.997
|-10,00
|
|Yarım
|5.469
|5.515
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.726
|2.758
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,97
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|18,61
|18,63
|0,04
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,07
|