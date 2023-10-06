***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2023 15:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aura Portföy Emtia Serbest Fon Eylül Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200853
BIST
'
17:358.481
En Düşük
|Değişim
|: -0,08%
|| -6,58
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:3527,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0713
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:3529,1764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0071
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:351.625,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 13,26
|Açılış
|: 1.625,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:33
|GIPTA
|42,68
|1.075.278.792
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.992.768.247
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.562.997
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,49
|1.590.213.271
|% -6,85
|
|BJKAS
|46,06
|131.868.999
|% -5,23
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,38
|86.465.239
|% -4,34
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|THYAO
|240,00
|6.342.442.358
|% -0,62
|
|PETKM
|23,68
|5.384.131.031
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|EREGL
|44,80
|4.736.524.105
|% 1,22
|
|EKGYO
|8,69
|6.346.594.219
|% 5,72
|
|ZOREN
|6,89
|2.456.639.907
|% -1,29
|
|SKBNK
|6,91
|2.119.679.132
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,37
|342.323.161
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,42
|4.825.498.117
|% 2,21
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6175
|27,6273
|% 0,27
|
|Euro
|29,1403
|29,1749
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,5476
|33,7159
|% 0,17
|
|Frank
|30,0934
|30,2746
|% 0,06
|
|Riyal
|7,3429
|7,3797
|% 0,26
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|7,59
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.624
|11,20
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.986
|11.096
|89,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|45,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,36
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,03
|0,44
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,01
|