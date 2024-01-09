***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.01.2024 10:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Emtia Serbest Fon Aralık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235408
BIST
'
13:367.797
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -22,19
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.775
En Yüksek
7.875
13:3629,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0714
|Açılış
|: 29,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9430
En Düşük
29,7686
13:3632,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0150
|Açılış
|: 32,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9071
En Düşük
32,6586
13:361.961,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,46
|Açılış
|: 1.962,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.962,45
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler13:36
|HALKB
|13,79
|432.565.299
|% 9,97
|
|KBORU
|56,80
|396.377.221
|% 9,97
|
|CEMAS
|5,12
|202.954.803
|% 9,87
|
|MARKA
|42,82
|13.291.677
|% 9,79
|
|GARFA
|93,75
|134.131.073
|% 8,26
|
|EBEBK
|66,45
|172.435.572
|% -5,74
|
|BAGFS
|31,48
|55.920.535
|% -5,52
|
|FLAP
|11,48
|88.864.026
|% -5,51
|
|CVKMD
|393,75
|215.480.739
|% -5,41
|
|UZERB
|180,00
|777.624
|% -5,26
|
|THYAO
|245,50
|6.937.939.057
|% 1,20
|
|YKBNK
|22,62
|3.866.729.728
|% 2,82
|
|ISCTR
|25,40
|3.449.080.919
|% 0,40
|
|AKBNK
|41,24
|3.061.187.016
|% 1,98
|
|VAKBN
|15,42
|2.054.404.166
|% 3,49
|
|YKBNK
|22,62
|3.866.729.728
|% 2,82
|
|EKGYO
|8,04
|1.205.697.722
|% 1,26
|
|ISCTR
|25,40
|3.449.080.919
|% 0,40
|
|VAKBN
|15,42
|2.054.404.166
|% 3,49
|
|SKBNK
|4,51
|510.156.155
|% -0,66
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9362
|29,9419
|% 0,24
|
|Euro
|32,7655
|32,7792
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,0129
|38,2035
|% 0,08
|
|Frank
|35,0656
|35,2769
|% -0,10
|
|Riyal
|7,9594
|7,9993
|% 0,23
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,13
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|947,74
|949,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,26
|991,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,58
|77,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,96
|2.036,27
|% 0,66
|