***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2024 10:13
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.01.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON OCAK 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247917
BIST
'
11:178.924
En Düşük
|Değişim
|: 0,92%
|| 81,43
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.936
11:1730,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0244
|Açılış
|: 30,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6097
En Düşük
30,5021
11:1733,0688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0893
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9194
11:171.999,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.999,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.993,04
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ICBCT
|19,49
|70.603.731
|% 9,99
|
|MARKA
|89,25
|17.418.833
|% 9,98
|
|AVHOL
|62,35
|79.804.454
|% 9,96
|
|ELITE
|58,50
|72.102.609
|% 9,96
|
|SELGD
|52,60
|2.608.539
|% 9,95
|
|ANSGR
|68,05
|424.460.235
|% -9,99
|
|BALAT
|21,22
|423.615
|% -7,58
|
|CVKMD
|444,00
|284.212.437
|% -6,33
|
|KRGYO
|33,16
|53.868.772
|% -6,22
|
|SEGYO
|6,23
|61.460.318
|% -5,61
|
|THYAO
|289,00
|5.160.276.796
|% 1,05
|
|REEDR
|41,80
|1.955.124.995
|% 0,29
|
|TUPRS
|156,80
|1.800.817.515
|% 1,62
|
|EREGL
|45,08
|1.418.678.536
|% 0,13
|
|BINHO
|687,00
|1.180.594.731
|% 6,35
|
|ADESE
|2,76
|201.902.269
|% -4,17
|
|EKGYO
|10,41
|670.136.243
|% 1,07
|
|TSPOR
|1,66
|99.670.920
|% 0,61
|
|ZOREN
|4,96
|254.315.582
|% -0,40
|
|REEDR
|41,80
|1.955.124.995
|% 0,29
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5987
|30,6037
|% 0,07
|
|Euro
|33,0491
|33,0666
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,5422
|38,7354
|% 0,09
|
|Frank
|34,9030
|35,1133
|% 0,12
|
|Riyal
|8,1351
|8,1759
|% -0,01
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,29
|22,33
|% 0,66
|
|Platin
|881,83
|883,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|886,59
|890,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,50
|79,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,66
|2.032,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:15
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