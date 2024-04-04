***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2024 13:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON MART 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267007
BIST
'
14:439.123
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 177,65
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
14:4331,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0588
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
14:4334,7167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1164
|Açılış
|: 34,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
14:432.351,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -12,20
|Açılış
|: 2.351,02
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler14:43
|SEKUR
|14,74
|43.986.069
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|110.189.417
|% 10,00
|
|DIRIT
|15,62
|3.084.435
|% 10,00
|
|YAYLA
|24,22
|10.003.054
|% 9,99
|
|SNPAM
|91,90
|5.489.768
|% 9,99
|
|UZERB
|355,50
|6.950.380
|% -10,00
|
|EUYO
|17,39
|15.809.357
|% -9,99
|
|EUKYO
|27,08
|5.536.289
|% -9,97
|
|PATEK
|107,70
|876.024.663
|% -8,50
|
|ALVES
|54,85
|381.572.588
|% -7,03
|
|THYAO
|294,75
|17.548.924.609
|% -1,75
|
|ISCTR
|12,07
|5.083.407.492
|% 3,69
|
|ODINE
|73,15
|4.803.668.665
|% -5,80
|
|YKBNK
|28,84
|3.643.592.865
|% 4,64
|
|TUPRS
|170,10
|2.717.370.232
|% 4,48
|
|ISCTR
|12,07
|5.083.407.492
|% 3,69
|
|ZOREN
|5,43
|763.307.853
|% 0,56
|
|YKBNK
|28,84
|3.643.592.865
|% 4,64
|
|EKGYO
|9,31
|967.534.707
|% 3,44
|
|AKENR
|17,15
|1.426.351.389
|% 1,54
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8902
|31,8955
|% -0,18
|
|Euro
|34,6928
|34,7167
|% 0,34
|
|Sterlin
|40,1471
|40,3483
|% -0,42
|
|Frank
|34,9903
|35,1657
|% -0,86
|
|Riyal
|8,4567
|8,4990
|% -0,46
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,99
|27,02
|% 0,66
|
|Platin
|942,63
|943,86
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.013,78
|1.017,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,29
|89,29
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,80
|2.293,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:43
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