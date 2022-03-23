***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
23.03.2022 15:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012388
BIST
16:482.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -8,93
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
16:4814,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8521
En Düşük
14,7784
16:4816,3023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0568
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
16:48923,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,14
|Açılış
|: 923,35
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,90
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ENSRI
|16,94
|37.022.060
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.250.538
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|133.696.517
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.663.031
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|105.122.797
|% 9,97
|
|PKENT
|258,20
|65.954.658
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,28
|1.158.124.449
|% -9,89
|
|AYCES
|67,00
|8.162.828
|% -7,52
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|MAALT
|270,50
|73.462.339
|% -6,04
|
|GARAN
|12,11
|3.167.413.266
|% 1,51
|
|THYAO
|28,20
|1.974.277.035
|% -1,12
|
|KRDMD
|15,18
|1.368.940.222
|% -0,52
|
|HEKTS
|18,16
|1.228.371.423
|% 4,79
|
|DOHOL
|3,28
|1.158.124.449
|% -9,89
|
|DOHOL
|3,28
|1.158.124.449
|% -9,89
|
|GARAN
|12,11
|3.167.413.266
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,03
|679.724.977
|% -1,71
|
|ODAS
|1,61
|271.551.955
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,34
|383.288.714
|% 0,00
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8444
|14,8477
|% 0,17
|
|Euro
|16,2909
|16,3023
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,5206
|19,6185
|% -0,44
|
|Frank
|15,8266
|15,9220
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9465
|3,9663
|% 0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,51
|
|Altın Gr.
|922
|923
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|43,00
|
|Tam
|6.087
|6.239
|56,60
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|27,38
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|13,69
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|4,80
|