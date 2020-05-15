***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviHülya Bahçeci Müfettiş/İç KontrolCem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama MüdürüAlper Temizer Portföy YöneticisiEmir Münir Sarpyener Portföy YöneticisiAysun Elçi Portföy YöneticisiOskay Emre Kocagöz Portföy YöneticisiFiliz Yıldız OperasyonErhan Demir Gül Portföy YöneticisiSinan Yöney Gayrimenkul Değerleme UzmanıHasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar DirektörüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarasıİsmail Erdem Genel Müdür/YK Üyesi/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAlper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıOskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2016-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı, 2015-2016 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı, 2013-2015 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıAysun Elçi Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2016-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi, 2015-2016 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2013-2015 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Kurucu Ortak ve Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıEmir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., İş Geliştirme Direktörü ve Portföy Yöneticisi, 2015-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., İş Geliştirme Direktörü, 2010-2014 Remis Gayrimenkul Enerji Hizmetleri ve Danışmanlık Ltd., Yönetici Ortak SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıErhan Demir Gül Portföy Yöneticisi Finans 2015 İş Yatırım-2018 Osmanlı Portföy_2019 Tacirler Yatırım Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisnası Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845348BIST