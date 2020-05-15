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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.05.2020 13:41
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hülya Bahçeci Müfettiş/İç Kontrol
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yöneticisi
Emir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi
Aysun Elçi Portföy Yöneticisi
Oskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi
Filiz Yıldız Operasyon
Erhan Demir Gül Portföy Yöneticisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar Direktörü

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İsmail Erdem Genel Müdür/YK Üyesi/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Alper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Oskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2016-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı, 2015-2016 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı, 2013-2015 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Aysun Elçi Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2016-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi, 2015-2016 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2013-2015 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Kurucu Ortak ve Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Emir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., İş Geliştirme Direktörü ve Portföy Yöneticisi, 2015-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., İş Geliştirme Direktörü, 2010-2014 Remis Gayrimenkul Enerji Hizmetleri ve Danışmanlık Ltd., Yönetici Ortak SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı
Erhan Demir Gül Portföy Yöneticisi Finans 2015 İş Yatırım-2018 Osmanlı Portföy_2019 Tacirler Yatırım Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisnası Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845348


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TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
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Frank 7,0548 7,0973 % -0,28  
Riyal 1,8264 1,8356 % -0,28  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 382 383 -4,36  
Cumhuriyet 2.458 2.504 -14,90  
Tam 2.531 2.569 -15,30  
Yarım 1.235 1.256 -7,50  
Çeyrek 618 628 -3,80  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 0,43  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,07  
B. Petrol 35,32 35,32 2,82  
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