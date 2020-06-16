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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2020 17:35
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Büyükdere Cad. No:201, Levent Loft, K:8, D:130 Şişli/İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükdere Cad.No:201,Levent Loft Kat.8 D.130 Şişli/İSTANBUL 02129091270 02122806558




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851416


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:23111.757
Değişim :  2,01% |  2.201,20
Açılış :  110.815  
Önceki Kapanış :  109.556  
En Yüksek
111.852 En Düşük
110.706
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNPAM 7,92 7.219.764 % 10,00  
HUBVC 22,00 83.891.672 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.520.360 % 10,00  
DOAS 13,53 74.475.866 % 10,00  
VKFYO 2,97 22.126.632 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6118 8,6550 % 0,45  
Frank 7,1626 7,2058 % 0,06  
Riyal 1,8185 1,8276 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 -6,43  
Altın Gr. 379 379 0,78  
Cumhuriyet 2.466 2.480 -3,40  
Tam 2.531 2.548 -3,50  
Yarım 1.233 1.244 -1,70  
Çeyrek 619 623 -0,90  
Gümüş.Ons 17,43 17,45 0,06  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 0,04  
B. Petrol 41,44 41,44 1,72  
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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