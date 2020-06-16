***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2020 17:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Büyükdere Cad. No:201, Levent Loft, K:8, D:130 Şişli/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Büyükdere Cad.No:201,Levent Loft Kat.8 D.130 Şişli/İSTANBUL 02129091270 02122806558
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851416
BIST
17:23111.757
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.201,20
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.852
En Düşük
110.706
17:236,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0168
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:237,7046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:23378,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 378,54
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|7,92
|7.219.764
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.891.672
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.520.360
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.475.866
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|22.126.632
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,75
|5.358.180
|% -9,72
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|ASELS
|32,70
|1.128.685.118
|% 2,25
|
|GARAN
|8,28
|1.038.882.576
|% 2,73
|
|ODAS
|2,21
|778.982.012
|% 8,33
|
|ISFIN
|4,05
|730.890.850
|% 3,05
|
|GSRAY
|3,32
|682.695.588
|% 0,91
|
|ODAS
|2,21
|778.982.012
|% 8,33
|
|EKGYO
|1,96
|616.441.867
|% 2,62
|
|IEYHO
|0,90
|194.843.494
|% 9,76
|
|KARSN
|2,38
|510.350.970
|% 6,73
|
|GSRAY
|3,32
|682.695.588
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6118
|8,6550
|% 0,45
|
|Frank
|7,1626
|7,2058
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8185
|1,8276
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-6,43
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.480
|-3,40
|
|Tam
|2.531
|2.548
|-3,50
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-1,70
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,04
|
|B. Petrol
|41,44
|41,44
|1,72
|
Seans Raporu
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17:35SILVR
Yüzde 5.47 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 600, 220 adet işlem
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Endeks 111, 763 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 14, 938.00 milyon TL de
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17:30TSPOR
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