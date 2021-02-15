***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.02.2021 16:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yöneticisi
Emir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi
Aysun Elçi Portföy Yöneticisi
Oskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi
Filiz Yıldız Operasyon
Erhan Demir Gül Portföy Yöneticisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar Direktörü
Şaban Ali Okay Müfettiş/ İç Kontrol
Gökhan Beydoğan Proje Danışmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909653
BIST
17:381.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 23,65
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.563
En Düşük
1.547
17:386,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0821
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
17:388,4350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0910
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4300
17:38407,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -4,92
|Açılış
|: 407,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,20
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VAKFN
|12,32
|12.591.245
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.319.939
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|KRGYO
|6,92
|200.592.054
|% -8,95
|
|KOZAL
|153,40
|4.224.557.857
|% 6,38
|
|SASA
|37,86
|1.703.098.384
|% 9,99
|
|THYAO
|12,34
|1.191.878.313
|% 2,83
|
|PETKM
|5,14
|974.409.670
|% 3,21
|
|GUBRF
|73,20
|954.179.212
|% 5,86
|
|EKGYO
|2,54
|503.720.084
|% 0,79
|
|PETKM
|5,14
|974.409.670
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,46
|215.507.292
|% 1,39
|
|ALBRK
|2,32
|307.176.148
|% 3,57
|
|GSDHO
|2,73
|360.781.718
|% 1,11
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9507
|6,9536
|% -1,17
|
|Euro
|8,4311
|8,4350
|% -1,07
|
|Sterlin
|9,6358
|9,6841
|% -0,83
|
|Frank
|7,7738
|7,8207
|% -1,06
|
|Riyal
|1,8480
|1,8573
|% -1,18
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,16
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-5,32
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,66
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,69
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:51METUR
Yüzde 5.52 oranında artışla 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 919 adet işlem
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17:49XU100
Endeks 1, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 24, 626.00 milyon TL de
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17:49ISKPL
Yüzde 9.94 oranında artışla 35.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 015, 650 adet işlem
-
17:48NUHCM
Yüzde 9.99 oranında artışla 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 892, 103 adet işlem
-
17:47LIDFA
Yüzde 9.92 oranında artışla 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 048, 436 adet işlem