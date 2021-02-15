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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2021 16:22



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yöneticisi
Emir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi
Aysun Elçi Portföy Yöneticisi
Oskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi
Filiz Yıldız Operasyon
Erhan Demir Gül Portföy Yöneticisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar Direktörü
Şaban Ali Okay Müfettiş/ İç Kontrol
Gökhan Beydoğan Proje Danışmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909653


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TACTR 31,68 2.456.965 % 10,00  
BALAT 9,90 2.536.380 % 10,00  
EPLAS 41,58 4.353.967 % 10,00  
VERTU 34,10 11.267.493 % 10,00  
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Frank 7,7738 7,8207 % -1,06  
Riyal 1,8480 1,8573 % -1,18  
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17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 -1,16  
Altın Gr. 407 407 -5,32  
Cumhuriyet 2.710 2.751 -30,00  
Tam 2.697 2.765 -30,25  
Yarım 1.303 1.337 -14,64  
Çeyrek 654 669 -7,32  
Gümüş.Ons 27,64 27,66 0,38  
Gümüş Gr. 6,17 6,17 0,01  
B. Petrol 63,12 63,12 0,69  
Seans Raporu 17:38
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