***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.- Kurucu ve Genel Müdür 3.3 Bağımsız Üye DeğilJORMA JUHANI ALANNE Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Taaleri Plc,Varlık Yönetimi Bölüm BaşkanıOLLİ PEKKA EKLUND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi(İç Kontrolden Sorumlu Üye) Taaleri Wealth Management Ltd.- Yatırım Direktörü 1.65 Bağımsız Üye DeğilİSMAİL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finansal Analist 30.05.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Evet 66.36 Bağımsız Üye Değil Hayır Yatırım KomitesiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama MüdürüAlper Temizer Portföy YöneticisiEmir Münir Sarpyener Portföy YöneticisiAysun Elçi Portföy YöneticisiOskay Emre Kocagöz Portföy YöneticisiFiliz Yıldız OperasyonSinan Yöney Gayrimenkul Değerleme UzmanıHasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar DirektörüŞaban Ali Okay Müfettiş/ İç KontrolGökhan Beydoğan Proje DanışmanıEyüp Mehmet Cemil Yükselen Proje Danışmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943337BIST