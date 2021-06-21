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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.06.2021 12:58



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.- Kurucu ve Genel Müdür 3.3 Bağımsız Üye Değil
JORMA JUHANI ALANNE Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Taaleri Plc,Varlık Yönetimi Bölüm Başkanı
OLLİ PEKKA EKLUND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi(İç Kontrolden Sorumlu Üye) Taaleri Wealth Management Ltd.- Yatırım Direktörü 1.65 Bağımsız Üye Değil
İSMAİL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finansal Analist 30.05.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Evet 66.36 Bağımsız Üye Değil Hayır Yatırım Komitesi

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yöneticisi
Emir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi
Aysun Elçi Portföy Yöneticisi
Oskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi
Filiz Yıldız Operasyon
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar Direktörü
Şaban Ali Okay Müfettiş/ İç Kontrol
Gökhan Beydoğan Proje Danışmanı
Eyüp Mehmet Cemil Yükselen Proje Danışmanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943337


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OZBAL 10,12 7.765.289 % 10,00  
TKURU 153,10 5.053.910 % 9,99  
VKFYO 6,07 7.326.397 % 9,96  
EUKYO 8,68 11.860.030 % 9,87  
VAKFN 9,55 124.937.473 % 9,27  
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15:51 Alış Satış %  
Dolar 8,7713 8,7737 % 0,42  
Euro 10,4342 10,4377 % 0,67  
Sterlin 12,1443 12,2053 % 0,96  
Frank 9,4972 9,5544 % 0,71  
Riyal 2,3348 2,3466 % 0,52  
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15:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 10,69  
Altın Gr. 501 501 5,71  
Cumhuriyet 3.325 3.375 31,00  
Tam 3.306 3.389 28,18  
Yarım 1.598 1.639 13,64  
Çeyrek 801 820 6,81  
Gümüş.Ons 25,90 25,92 0,12  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,05  
B. Petrol 73,26 73,26 -0,25  
Seans Raporu 15:51
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