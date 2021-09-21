***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 16:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail Erdem 5904606 TRY 66,36
Taaleri Investments Ltd. 1465665 TRY 16,47
Cem Sultan Karababa 774426 TRY 8,7
Alper Temizer 312978 TRY 3,52
Tayfun Bayazıt 293669 TRY 3,3
Olli Pekka Eklund 146835 TRY 1,65
TOPLAM 8898179 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964742
BIST
17:201.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
17:208,6528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0119
|Açılış
|: 74,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 73,9200
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:2010,1453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0156
|Açılış
|: 17,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6800
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:206,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,03
|Açılış
|: 6,24
|
|Önceki Kapanış
|: 6,21
|
6,31
En Düşük
6,18
BIST En Aktif Hisseler17:20
|YEOTK
|55,00
|169.481.365
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|30.985.754
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.913.384
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.354.539
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|12.151.927
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.104.633
|% -9,85
|
|SANFM
|23,14
|10.331.188
|% -7,44
|
|TSGYO
|2,90
|29.613.091
|% -7,35
|
|METRO
|1,41
|36.276.587
|% -7,24
|
|THYAO
|13,02
|1.520.020.293
|% 1,64
|
|GARAN
|9,16
|1.191.606.417
|% 0,88
|
|TUPRS
|109,60
|748.987.750
|% 1,95
|
|TEZOL
|17,16
|577.989.978
|% -4,35
|
|EREGL
|16,20
|462.207.302
|% -1,76
|
|YKBNK
|2,39
|406.849.570
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,77
|276.778.007
|% -0,56
|
|GARAN
|9,16
|1.191.606.417
|% 0,88
|
|THYAO
|13,02
|1.520.020.293
|% 1,64
|
|TSKB
|1,19
|89.123.322
|% -1,65
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6505
|8,6528
|% -0,14
|
|Euro
|10,1408
|10,1453
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,7775
|11,8366
|% -0,19
|
|Frank
|9,3277
|9,3839
|% 0,26
|
|Riyal
|2,3006
|2,3122
|% -0,15
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,60
|
|Altın Gr.
|494
|494
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.267
|3.316
|20,00
|
|Tam
|3.253
|3.335
|21,59
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|10,44
|
|Çeyrek
|789
|807
|5,23
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|-0,05
|