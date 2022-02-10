***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2022 18:53
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail Erdem 5771134 TRY 64,86
Taaleri Investments Ltd. 1465665 TRY 16,47
Cem Sultan Karababa 774426 TRY 8,7
Alper Temizer 312978 TRY 3,52
Tayfun Bayazıt 293669 TRY 3,3
Olli Pekka Eklund 146835 TRY 1,65
Arzu Odabaşı 133472 TRY 1,5
TOPLAM 8898179 TRY
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,5053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0098
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5188
En Düşük
13,4652
18:0515,4381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0265
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,4711
En Düşük
15,3883
18:05793,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,38
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
791,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4925
|13,5053
|% -0,07
|
|Euro
|15,3821
|15,4381
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,2696
|18,3612
|% -0,02
|
|Frank
|14,5279
|14,6154
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5905
|3,6085
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|0,26
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,05
|10,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|91,46
|91,46
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
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17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD