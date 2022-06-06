***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama MüdürüAlper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme DirektörüAysun Elçi Portföy YöneticisiOskay Emre Kocagöz Portföy YöneticisiFiliz Ünal Operasyon YetkilisiSinan Yöney Gayrimenkul Değerleme UzmanıHasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar DirektörüŞaban Ali Okay Müfettiş/ İç KontrolGökhan Beydoğan Proje DanışmanıEyüp Mehmet Cemil Yükselen Proje DanışmanıHasibe Kaynak Portföy Yönetimi ElemanıArzu Odabaşı Portföy YöneticisiMemet Yazıcı Proje DanışmanıŞule Özdemir Muhasebe Yetkilisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034951BIST