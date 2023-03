***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İsmail Erdem 6449138 TRY 62,624Taaleri Investments Ltd. 1696266 TRY 16,472Cem Sultan Karababa 896271 TRY 8,703Alper Temizer 362221 TRY 3,517Tayfun Bayazıt 339874 TRY 3,30Olli Pekka Eklund 169937 TRY 1,65Arzu Odabaşı 154472 TRY 1,499Heikki Juhani ELOMAA 230000 TRY 2,233TOPLAM 10298179 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128530BIST