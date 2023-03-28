***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2023 15:52
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail Erdem 6449138 TRY 62,624
Taaleri Investments Ltd. 1696266 TRY 16,472
Cem Sultan Karababa 896271 TRY 8,703
Alper Temizer 362221 TRY 3,517
Tayfun Bayazıt 339874 TRY 3,30
Olli Pekka Eklund 169937 TRY 1,65
Arzu Odabaşı 154472 TRY 1,499
Heikki Juhani ELOMAA 230000 TRY 2,233
TOPLAM 10298179 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128530
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1005
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.209,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.209,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,39
|93.507.687
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1102
|19,1155
|% 0,15
|
|Euro
|20,7281
|20,7353
|% 0,56
|
|Sterlin
|23,5209
|23,6388
|% 0,58
|
|Frank
|20,7005
|20,8252
|% -0,31
|
|Riyal
|5,0729
|5,0984
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|11,19
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|7,94
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.190
|8.287
|46,00
|
|Yarım
|4.015
|4.055
|22,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.027
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,23
|23,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,09
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,70
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem