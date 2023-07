***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İsmail Erdem 17.732.407,05 TRY 59,11Taaleri Investments Ltd. 3.393.131,89 TRY 11,31Cem Sultan Karababa 2.986.959,67 TRY 9,96Alper Temizer 724.570,10 TRY 2,42Tayfun Bayazıt 2.538.421,64 TRY 8,46Olli Pekka Eklund 339.934,10 TRY 1,13Arzu Odabaşı 1.614.554,19 TRY 5,38Heikki Juhani ELOMAA 670.021,37 TRY 2,23TOPLAM 30000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166304BIST