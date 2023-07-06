***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.07.2023 15:28
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail Erdem 17.732.407,05 TRY 59,11
Taaleri Investments Ltd. 3.393.131,89 TRY 11,31
Cem Sultan Karababa 2.986.959,67 TRY 9,96
Alper Temizer 724.570,10 TRY 2,42
Tayfun Bayazıt 2.538.421,64 TRY 8,46
Olli Pekka Eklund 339.934,10 TRY 1,13
Arzu Odabaşı 1.614.554,19 TRY 5,38
Heikki Juhani ELOMAA 670.021,37 TRY 2,23
TOPLAM 30000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166304
BIST