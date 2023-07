***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İsmail Erdem 6449138 TRY 62,624Taaleri Investments Ltd. 1696266 TRY 16,472Cem Sultan Karababa 896271 TRY 8,703Alper Temizer 362221 TRY 3,517Tayfun Bayazıt 339874 TRY 3,3Olli Pekka Eklund 169937 TRY 1,65Arzu Odabaşı 154472 TRY 1,499Heikki Juhani ELOMAA 230000 TRY 2,233TOPLAM 10298179 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.- Kurucu ve Genel Müdür 3.3 Bağımsız Üye DeğilJORMA JUHANI ALANNE Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Taaleri Plc,Varlık Yönetimi Bölüm BaşkanıİSMAİL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finansal Analist 30.05.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Evet 66.36 Bağımsız Üye Değil Hayır Yatırım KomitesiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama MüdürüAlper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme DirektörüAysun Elçi Portföy YöneticisiOskay Emre Kocagöz Portföy YöneticisiFiliz Ünal Operasyon YetkilisiSinan Yöney Gayrimenkul Değerleme UzmanıHasan Şevket Çolakoğlu Risk Yönetim YöneticisiŞaban Ali Okay Müfettiş/ İç KontrolGökhan Beydoğan Proje DanışmanıEyüp Mehmet Cemil Yükselen Proje DanışmanıHasibe Kaynak Portföy Yönetimi ElemanıArzu Odabaşı Araştırma Bölüm YöneticisiMemet Yazıcı Proje DanışmanıŞule Özdemir Muhasebe YetkilisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarasıİsmail Erdem Genel Müdür/YK Başkan Yardımcısı/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAlper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıOskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2016-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı, 2015-2016 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı, 2013-2015 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıAysun Elçi Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2016-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi, 2015-2016 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2013-2015 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Kurucu Ortak ve Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıArzu Odabaşı Portföy Yöneticisi Finans 2021- Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2018- H2A Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Kurucu Ortak, 2017- Türkiye Varlık Fonu, Genel Müdür Danışmanı, 2015- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Koordinatör SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi İş Bankası Fon Hizmet / Denizbank Fon Hizmetİç kontrol sistemi Şirket BünyesindeRisk yönetim sistemi Şirket BünyesindeTeftiş birimi Şirket BünyesindeAraştırma birimi Şirket BünyesindeBilgi sistemleri Abida Bilişim Teknolojileri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166923BIST