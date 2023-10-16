***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.10.2023 16:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İsmail Erdem 17316181 TRY 57,72
Taaleri Investments Ltd. 3393132 TRY 11,31
Cem Sultan Karababa 2986960 TRY 9,96
Alper Temizer 724570 TRY 2,42
Tayfun Bayazıt 2693537 TRY 8,98
Olli Pekka Eklund 339934 TRY 1,13
Arzu Odabaşı 1875665 TRY 6,25
Heikki Juhani ELOMAA 670021 TRY 2,23
TOPLAM 30000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206824
BIST