***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 30000000 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İsmail Erdem 17316181 TRY 57,72Taaleri Investments Ltd. 3393132 TRY 11,31Cem Sultan Karababa 2986960 TRY 9,96Alper Temizer 724570 TRY 2,42Tayfun Bayazıt 2693537 TRY 8,98Olli Pekka Eklund 339934 TRY 1,13Arzu Odabaşı 1875665 TRY 6,25Heikki Juhani ELOMAA 670021 TRY 2,23TOPLAM 30000000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206824BIST