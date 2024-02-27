***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2024 12:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü
Filiz Akın Operasyon Yetkilisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Risk Yönetim Yöneticisi
Şaban Ali Okay Müfettiş/ İç Kontrol
Gökhan Beydoğan Proje Danışmanı
Arzu Odabaşı Araştırma Bölüm Yöneticisi
Memet Yazıcı Proje Danışmanı
Şule Özdemir Muhasebe Yetkilisi
Mehmethan Asan Portföy Yönetici Yardımcısı
Hamdiye Kızılbulut Operasyon Yetkilisi
Erkin çakmak İç Denetim Direktörü
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İsmail Erdem Genel Müdür/YK Başkan Yardımcısı/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Alper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Arzu Odabaşı Portföy Yöneticisi Finans 2021- Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2018- H2A Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Kurucu Ortak, 2017- Türkiye Varlık Fonu, Genel Müdür Danışmanı, 2015- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Koordinatör SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252226
BIST