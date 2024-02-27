***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama MüdürüAlper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme DirektörüFiliz Akın Operasyon YetkilisiSinan Yöney Gayrimenkul Değerleme UzmanıHasan Şevket Çolakoğlu Risk Yönetim YöneticisiŞaban Ali Okay Müfettiş/ İç KontrolGökhan Beydoğan Proje DanışmanıArzu Odabaşı Araştırma Bölüm YöneticisiMemet Yazıcı Proje DanışmanıŞule Özdemir Muhasebe YetkilisiMehmethan Asan Portföy Yönetici YardımcısıHamdiye Kızılbulut Operasyon YetkilisiErkin çakmak İç Denetim DirektörüPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarasıİsmail Erdem Genel Müdür/YK Başkan Yardımcısı/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAlper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıArzu Odabaşı Portföy Yöneticisi Finans 2021- Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2018- H2A Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Kurucu Ortak, 2017- Türkiye Varlık Fonu, Genel Müdür Danışmanı, 2015- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Koordinatör SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252226BIST