Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2024 12:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü
Filiz Akın Operasyon Yetkilisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Risk Yönetim Yöneticisi
Şaban Ali Okay Müfettiş/ İç Kontrol
Gökhan Beydoğan Proje Danışmanı
Arzu Odabaşı Araştırma Bölüm Yöneticisi
Memet Yazıcı Proje Danışmanı
Şule Özdemir Muhasebe Yetkilisi
Mehmethan Asan Portföy Yönetici Yardımcısı
Hamdiye Kızılbulut Operasyon Yetkilisi
Erkin çakmak İç Denetim Direktörü

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İsmail Erdem Genel Müdür/YK Başkan Yardımcısı/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Alper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Arzu Odabaşı Portföy Yöneticisi Finans 2021- Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2018- H2A Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Kurucu Ortak, 2017- Türkiye Varlık Fonu, Genel Müdür Danışmanı, 2015- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Koordinatör SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252226


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:139.262
Değişim :  -0,77% |  -72,25
Açılış :  9.351  
Önceki Kapanış :  9.334  
En Düşük
9.186 En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISATR 1.426.550,00 1.426.550 % 11.999,80  
PATEK 99,55 26.718.623 % 10,00  
EDATA 33,00 240.550.512 % 10,00  
FONET 30,14 250.500.926 % 10,00  
BRKVY 165,00 135.341.861 % 10,00  
daha fazla
14:13 Alış Satış %  
Dolar 31,1486 31,1508 % 0,16  
Euro 33,8410 33,8465 % 0,15  
Sterlin 39,3944 39,5919 % 0,17  
Frank 35,2588 35,4712 % 0,19  
Riyal 8,2859 8,3274 % 0,23  
daha fazla
14:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,60 22,64 % 0,66  
Platin 889,14 891,22 % 0,66  
Paladyum 964,03 969,38 % 0,66  
Brent Pet. 81,36 81,36 % 0,66  
Altın Ons 2.035,87 2.036,22 % 0,66  
Seans Raporu 14:13
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru