***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.02.2024 12:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsmail Erdem Genel Müdür Finansal Analist Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
ERKİN ÇAKMAK Müfettiş / iç Kontrol Ekonomist
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Arzu Odabaşı Gene Müdür Yardımcısı
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü
Filiz Akın Operasyon Yetkilisi
Şaban Ali Okay Portföy Yöneticisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Risk Yönetim Yöneticisi
Gökhan Beydoğan Proje Danışmanı
Şule Özdemir Muhasebe Yetkilisi
Mehmethan Asan Portföy Yönetici Yardımcısı
Hamdiye Kızılbulut Operasyon Yetkilisi
Erkin çakmak Müfettiş/ İç Kontrol
Memet Yazıcı Proje Danışmanı
Tankut İkizler Araştırma Bölüm Yöneticisi
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İsmail Erdem Genel Müdür/YK Başkan Yardımcısı/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Alper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Arzu Odabaşı Genel Müdür Yardımcısı /Portföy Yöneticisi Finans 2021- Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2018- H2A Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Kurucu Ortak, 2017- Türkiye Varlık Fonu, Genel Müdür Danışmanı, 2015- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Koordinatör SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Şaban Ali Okay Portföy Yöneticisi Finans 2020- Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Müfettiş/ İç Kontrol SPF Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252933
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