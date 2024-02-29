***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerİsmail Erdem Genel Müdür Finansal Analist Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürERKİN ÇAKMAK Müfettiş / iç Kontrol EkonomistŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviArzu Odabaşı Gene Müdür YardımcısıCem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama MüdürüAlper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme DirektörüFiliz Akın Operasyon YetkilisiŞaban Ali Okay Portföy YöneticisiSinan Yöney Gayrimenkul Değerleme UzmanıHasan Şevket Çolakoğlu Risk Yönetim YöneticisiGökhan Beydoğan Proje DanışmanıŞule Özdemir Muhasebe YetkilisiMehmethan Asan Portföy Yönetici YardımcısıHamdiye Kızılbulut Operasyon YetkilisiErkin çakmak Müfettiş/ İç KontrolMemet Yazıcı Proje DanışmanıTankut İkizler Araştırma Bölüm YöneticisiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarasıİsmail Erdem Genel Müdür/YK Başkan Yardımcısı/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAlper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıArzu Odabaşı Genel Müdür Yardımcısı /Portföy Yöneticisi Finans 2021- Aura Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2018- H2A Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, Kurucu Ortak, 2017- Türkiye Varlık Fonu, Genel Müdür Danışmanı, 2015- QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Koordinatör SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıŞaban Ali Okay Portföy Yöneticisi Finans 2020- Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Müfettiş/ İç Kontrol SPF Düzey 3 Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252933BIST