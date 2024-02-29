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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.02.2024 15:25
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İsmail Erdem Genel Müdür Finansal Analist Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
ARZU ODABAŞI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü
Filiz Akın Operasyon Yetkilisi
Şaban Ali Okay Portföy Yöneticisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Risk Yönetim Yöneticisi
Gökhan Beydoğan Proje Danışmanı
Şule Özdemir Muhasebe Yetkilisi
Mehmethan Asan Portföy Yönetici Yardımcısı
Hamdiye Kızılbulut Operasyon Yetkilisi
Erkin çakmak Müfettiş/ İç Kontrol
Memet Yazıcı Proje Danışmanı
Tankut İkizler Araştırma Bölüm Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252990


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LMKDC 28,66 83.182.239 % 9,98  
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Platin 882,13 883,04 % 0,66  
Paladyum 933,55 937,18 % 0,66  
Brent Pet. 82,11 82,11 % 0,66  
Altın Ons 2.030,32 2.030,56 % 0,66  
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