***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevlerİsmail Erdem Genel Müdür Finansal Analist Yönetim Kurulu Üyesi/Genel MüdürARZU ODABAŞI Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey YöneticiŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviCem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama MüdürüAlper Temizer Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme DirektörüFiliz Akın Operasyon YetkilisiŞaban Ali Okay Portföy YöneticisiSinan Yöney Gayrimenkul Değerleme UzmanıHasan Şevket Çolakoğlu Risk Yönetim YöneticisiGökhan Beydoğan Proje DanışmanıŞule Özdemir Muhasebe YetkilisiMehmethan Asan Portföy Yönetici YardımcısıHamdiye Kızılbulut Operasyon YetkilisiErkin çakmak Müfettiş/ İç KontrolMemet Yazıcı Proje DanışmanıTankut İkizler Araştırma Bölüm Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252990BIST