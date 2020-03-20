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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

20.03.2020 15:09
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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/03/2020
Karar Sayısı
5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   a) Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar ‘' II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki  finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
d) Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 
 
 
 
       İsmail Erdem                                                      Olli Pekka Eklund
    Genel Müdür ve                                              İç Kontrolden Sorumlu
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                              Yönetim Kurulu Üyesi
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831015


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Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
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Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 28,17 28,17 -0,30  
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