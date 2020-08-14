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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

14.08.2020 19:27
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
 01.01.2020-30.06.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARININ VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 14/08/2020
KARAR SAYISI : 21
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 NO.LU TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 01.01.2020 - 30.06.2020 faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar ‘' II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki  finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,
d) Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Saygılarımızla,
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
       İsmail Erdem                                                       Olli Pekka Eklund
       Genel Müdür ve                                                   İç Kontrolden Sorumlu
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                                     Yönetim Kurulu Üyesi
                              
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869197


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