***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---------Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi27/10/2020Karar Sayısı2020/29Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN01.01.2020-30.09.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARININ VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 27/10/2020KARAR SAYISI : 29SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 NO.LU TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) Şirketimizin 01.01.2020 - 30.09.2020 faaliyet dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar ‘' II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,d) Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığınıbeyan ederiz.Saygılarımızla,AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.İsmail Erdem Olli Pekka EklundGenel Müdür ve İç Kontrolden SorumluYönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884497BIST