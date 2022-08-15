***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.08.2022 17:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
Karar Sayısı
48
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2022- 30.06.2022 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055522
BIST
17:562.855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -9,00
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:5617,9662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:5618,3041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0968
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2938
17:561.027,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -12,19
|Açılış
|: 1.027,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:54
|CMBTN
|240,30
|5.896.241
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.220.282
|% 9,97
|
|ARASE
|105,50
|112.598.625
|% 9,95
|
|MANAS
|26,08
|74.048.855
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.422.292
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.226.394
|% -9,96
|
|INTEM
|81,00
|5.616.630
|% -7,48
|
|ASUZU
|280,00
|156.635.243
|% -7,44
|
|VKFYO
|5,93
|21.638.020
|% -6,76
|
|THYAO
|63,35
|4.954.441.215
|% 1,52
|
|AKBNK
|10,22
|1.810.770.369
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,74
|1.692.086.239
|% 2,43
|
|ODAS
|4,44
|1.665.823.987
|% 9,90
|
|GARAN
|18,44
|1.509.092.954
|% 3,89
|
|ODAS
|4,44
|1.665.823.987
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.268.671.053
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,48
|1.485.513.946
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,74
|1.692.086.239
|% 2,43
|
|DOHOL
|4,40
|1.026.576.505
|% -4,97
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9582
|17,9678
|% 0,20
|
|Euro
|18,2940
|18,3026
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,6359
|21,7444
|% -0,27
|
|Frank
|18,9494
|19,0636
|% -0,12
|
|Riyal
|4,7691
|4,7931
|% 0,17
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-24,19
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,21
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.887
|6.947
|-45,00
|
|Yarım
|3.356
|3.396
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,19
|20,21
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,67
|-0,37
|
|B. Petrol
|94,51
|94,51
|-3,64
|
Seans Raporu
17:54
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem