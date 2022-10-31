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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 15:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2022-30.09.2022 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075277


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AKCNS 44,00 103.469.078 % 10,00  
ATSYH 125,40 3.116.358 % 10,00  
VKING 14,86 6.461.574 % 9,99  
SMRTG 85,95 264.696.121 % 9,98  
KONTR 98,15 871.713.632 % 9,97  
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15:02 Alış Satış %  
Dolar 18,6127 18,6192 % 0,21  
Euro 18,4829 18,4945 % -0,23  
Sterlin 21,4140 21,5214 % -0,48  
Frank 18,5470 18,6588 % -0,19  
Riyal 4,9408 4,9655 % 0,24  
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15:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.641 1.642 -3,31  
Altın Gr. 981 981 -1,36  
Cumhuriyet 6.569 6.668 2,00  
Tam 6.602 6.657 -79,00  
Yarım 3.217 3.252 -42,00  
Çeyrek 1.613 1.625 -22,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,23 -0,06  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 -0,05  
B. Petrol 92,31 92,31 -1,46  
Seans Raporu 15:02
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