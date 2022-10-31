***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 15:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2022-30.09.2022 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075277
BIST
15:043.935
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 55,65
|Açılış
|: 3.879
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:0418,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:0418,4945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0421
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
15:04981,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,58
|Açılış
|: 981,14
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:02
|AKCNS
|44,00
|103.469.078
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.574
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|264.696.121
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|871.713.632
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.678.075
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|116.267.056
|% -7,88
|
|TUREX
|16,72
|33.023.979
|% -7,47
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|FENER
|75,10
|648.890.269
|% -6,94
|
|THYAO
|99,05
|3.959.815.969
|% 2,17
|
|SASA
|118,20
|2.005.860.733
|% 8,14
|
|AKBNK
|14,42
|1.835.617.968
|% -1,77
|
|YKBNK
|8,92
|1.500.114.798
|% 0,45
|
|SISE
|33,06
|1.453.207.045
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,39
|941.335.966
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,92
|1.500.114.798
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,06
|1.258.674.239
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,04
|261.848.466
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,42
|1.835.617.968
|% -1,77
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6127
|18,6192
|% 0,21
|
|Euro
|18,4829
|18,4945
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,4140
|21,5214
|% -0,48
|
|Frank
|18,5470
|18,6588
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9408
|4,9655
|% 0,24
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,31
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.569
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.602
|6.657
|-79,00
|
|Yarım
|3.217
|3.252
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.625
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,23
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-1,46
|
Seans Raporu
15:02
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15:17FADE
Yüzde 5.12 oranında artışla 11.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 042, 733 adet işlem
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15:16YYLGD
Yüzde 4.98 oranında artışla 32.86 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 072, 099 adet işlem
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15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 18 artarak (% 1.38 ) 3, 460
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15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, NTGAZ, VKING, KERVN, ULUUN, TUCLK, KONTR, SMRTG, ATSYH, BRKSN
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15:15
MIPAZ, LKMNH, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında