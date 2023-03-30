***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.03.2023 12:15
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2023
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129681
BIST
13:184.947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,01
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
4.963
En Düşük
4.909
13:1819,1686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0485
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
13:1820,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1060
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9267
En Düşük
20,7260
13:181.212,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.212,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.215,10
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler13:16
|EKSUN
|78,65
|7.984.548
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.394.808
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|558.340.099
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.281.367
|% 9,99
|
|CEOEM
|17,06
|20.918.955
|% 9,99
|
|PAMEL
|242,90
|57.839.672
|% -4,63
|
|KRSTL
|9,40
|44.690.023
|% -4,47
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|MMCAS
|5,54
|113.784
|% -3,65
|
|DGGYO
|51,15
|220.796.119
|% -3,49
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ASTOR
|54,90
|1.960.059.874
|% 1,95
|
|GOKNR
|21,64
|1.090.353.982
|% 7,98
|
|SISE
|44,12
|1.078.871.794
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|KATMR
|1,31
|102.871.090
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,57
|469.256.368
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,05
|607.594.750
|% -0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1623
|19,1696
|% 0,26
|
|Euro
|20,8519
|20,8615
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,5931
|23,7114
|% 0,41
|
|Frank
|20,8451
|20,9707
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0906
|5,1161
|% 0,20
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|4,06
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.180
|8.260
|-16,00
|
|Yarım
|4.010
|4.042
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,57
|14,59
|0,23
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|0,63
|