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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

15.08.2023 11:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2023
Karar Sayısı
2023/36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2023- 30.06.2023 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı (28.07.2023 Tarihinde Sehven yanlış bildirilen Sorumluluk Beyanı)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185530


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BARMA 19,91 20.852.918 % 10,00  
VAKKO 77,00 21.456.897 % 10,00  
TETMT 1.191,60 7.845.580 % 10,00  
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Frank 30,7523 30,9375 % 0,41  
Riyal 7,1926 7,2287 % 0,22  
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12:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 -4,28  
Altın Gr. 1.657 1.657 0,80  
Cumhuriyet 11.337 11.509 -4,00  
Tam 11.106 11.173 -33,00  
Yarım 5.570 5.612 -17,00  
Çeyrek 2.777 2.806 -8,00  
Gümüş.Ons 22,48 22,50 -0,11  
Gümüş Gr. 19,59 19,61 -0,02  
B. Petrol 86,03 86,03 -0,18  
Seans Raporu 12:18
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