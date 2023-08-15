***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.08.2023 11:27
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2023
Karar Sayısı
2023/36
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.2023- 30.06.2023 Hesap Dönemine İlişkin Sorumluluk Beyanı (28.07.2023 Tarihinde Sehven yanlış bildirilen Sorumluluk Beyanı)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185530
BIST
'
12:207.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,51%
|| -39,77
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.669
En Yüksek
7.769
12:2027,0594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0527
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
12:2029,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1289
|Açılış
|: 29,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6142
En Düşük
29,4400
12:201.655,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.655,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.655,47
BIST En Aktif Hisseler12:18
|ORGE
|46,20
|123.931.857
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|20.852.918
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|21.456.897
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|7.845.580
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|59.169.234
|% 9,99
|
|PARSN
|104,50
|410.348.969
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|492.389.843
|% -9,98
|
|AVHOL
|96,50
|93.510.920
|% -8,53
|
|ULUFA
|9,04
|70.797.496
|% -7,00
|
|ATSYH
|49,00
|66.787
|% -6,58
|
|ASTOR
|140,00
|5.305.343.027
|% 0,00
|
|THYAO
|262,20
|4.847.585.737
|% 0,31
|
|KRDMD
|25,94
|2.081.128.389
|% 3,35
|
|EREGL
|42,36
|2.065.461.688
|% -0,47
|
|GESAN
|112,60
|1.766.077.430
|% 6,63
|
|ZOREN
|4,95
|1.589.439.755
|% 9,27
|
|ADESE
|2,32
|435.955.082
|% -5,69
|
|SKBNK
|3,97
|528.577.676
|% -1,73
|
|KRDMD
|25,94
|2.081.128.389
|% 3,35
|
|YKBNK
|16,05
|1.120.352.197
|% 1,33
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0563
|27,0600
|% 0,20
|
|Euro
|29,5827
|29,6067
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,2526
|34,4244
|% 0,30
|
|Frank
|30,7523
|30,9375
|% 0,41
|
|Riyal
|7,1926
|7,2287
|% 0,22
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-4,28
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|0,80
|
|Cumhuriyet
|11.337
|11.509
|-4,00
|
|Tam
|11.106
|11.173
|-33,00
|
|Yarım
|5.570
|5.612
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.806
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,59
|19,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,18
|