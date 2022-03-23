***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
23.03.2022 15:26
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Bodrum Serbest Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012385
BIST
15:112.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,01
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.182
15:1114,8439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0216
|Açılış
|: 14,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8448
En Düşük
14,7784
15:1116,3202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0389
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:11920,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,63
|Açılış
|: 920,74
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ENSRI
|16,94
|35.684.004
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.522.831
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.506.182
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|103.304.443
|% 9,97
|
|ISYAT
|4,09
|62.078.824
|% 8,20
|
|PKENT
|258,20
|65.192.452
|% -9,97
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|DOHOL
|3,38
|770.372.015
|% -7,14
|
|AYCES
|67,80
|7.616.269
|% -6,42
|
|MAALT
|271,00
|64.022.426
|% -5,87
|
|GARAN
|12,15
|2.610.097.668
|% 1,84
|
|THYAO
|28,56
|1.503.543.844
|% 0,14
|
|KRDMD
|15,30
|1.098.786.317
|% 0,26
|
|EREGL
|33,40
|923.006.295
|% -1,18
|
|HEKTS
|18,51
|908.794.270
|% 6,81
|
|DOHOL
|3,38
|770.372.015
|% -7,14
|
|GARAN
|12,15
|2.610.097.668
|% 1,84
|
|YKBNK
|4,07
|519.543.642
|% -0,73
|
|EKGYO
|2,37
|286.058.977
|% 1,28
|
|ODAS
|1,62
|196.778.222
|% -1,82
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8382
|14,8439
|% 0,15
|
|Euro
|16,3042
|16,3202
|% -0,24
|
|Sterlin
|19,5373
|19,6353
|% -0,36
|
|Frank
|15,8158
|15,9111
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9446
|3,9644
|% 0,09
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|8,01
|
|Altın Gr.
|921
|922
|5,49
|
|Cumhuriyet
|6.103
|6.195
|32,00
|
|Tam
|6.079
|6.231
|48,19
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|23,32
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|11,65
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,12
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,37
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26HEKTS
Yüzde 6.06 oranında artışla 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 434, 126 adet işlem
-
15:24KTSKR
Yüzde 6.74 oranında artışla 32.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 827, 775 adet işlem
-
15:22NIBAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 9.59 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 286, 642 adet işlem
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, ARCLK, BIMAS
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 36 artarak (% 0.02 ) 1, 977