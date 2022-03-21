***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.01.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'na ilişkin ihraç belgesi değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011785BIST