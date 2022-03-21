***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi
21.03.2022 17:25
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'na ilişkin ihraç belgesi değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011785
BIST
17:192.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 27,21
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:1914,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0340
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:1916,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0094
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:19922,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,46
|Açılış
|: 922,39
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,01
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:17
|MAALT
|261,80
|36.934.007
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.166.466
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.708.568
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.190.123
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.527.989
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|PAMEL
|95,20
|10.096.683
|% -5,08
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|SILVR
|7,21
|17.363.613
|% -4,76
|
|THYAO
|27,82
|1.807.190.627
|% 0,36
|
|KRDMD
|14,95
|1.777.200.909
|% 1,36
|
|EREGL
|36,16
|1.588.506.965
|% 0,00
|
|GARAN
|11,82
|1.472.194.607
|% -0,08
|
|SISE
|13,93
|1.184.426.215
|% 1,98
|
|YKBNK
|4,01
|785.376.301
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,31
|389.079.138
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,55
|475.967.440
|% 1,14
|
|GARAN
|11,82
|1.472.194.607
|% -0,08
|
|KRDMD
|14,95
|1.777.200.909
|% 1,36
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8193
|14,8213
|% 0,21
|
|Euro
|16,3614
|16,3720
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,4907
|19,5885
|% 0,30
|
|Frank
|15,8684
|15,9640
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% 0,22
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,12
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|34,00
|
|Tam
|6.069
|6.222
|41,98
|
|Yarım
|2.933
|3.010
|20,30
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|10,15
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,55
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31ASUZU
Yüzde 7.92 oranında artışla 64.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 438, 838 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 73 artarak (% 1.11 ) 2, 431
-
17:29XU100
Endeks 2, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 22, 878.00 milyon TL de
-
17:29OLMK
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 230 adet işlem
-
17:28DOGUB
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 008 adet işlem