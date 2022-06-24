***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi
24.06.2022 16:42
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği "Varlığa Dayalı Menkul Kıymet"lere ilişkin 2.500.000.000 TL nominal değerdeki ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039148
BIST
17:102.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,69
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:1017,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0166
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:1018,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0897
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
17:101.019,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.019,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:08
|ECZYT
|52,80
|105.150.808
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.038.716
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.757.455
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,65
|35.875.740
|% -5,49
|
|IMASM
|55,30
|7.632.689
|% -4,16
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,60
|5.109.977.948
|% 0,10
|
|ASELS
|24,68
|2.155.391.352
|% 5,92
|
|EREGL
|28,14
|1.800.199.017
|% 2,03
|
|SISE
|21,94
|1.589.038.828
|% 1,76
|
|KRDMD
|12,75
|1.152.797.639
|% 1,59
|
|ODAS
|3,22
|1.013.298.472
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,80
|814.591.330
|% -0,83
|
|TSKB
|2,11
|280.748.759
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,61
|275.643.857
|% 0,77
|
|THYAO
|50,60
|5.109.977.948
|% 0,10
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3611
|17,3704
|% 0,10
|
|Euro
|18,3470
|18,3746
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,3231
|21,4300
|% 0,63
|
|Frank
|18,1355
|18,2448
|% 1,02
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,20
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,57
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.891
|-56,00
|
|Tam
|6.770
|6.868
|6,00
|
|Yarım
|3.324
|3.359
|3,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,30
|