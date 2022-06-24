***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi
24.06.2022 16:42
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği "Varlığa Dayalı Menkul Kıymet"lere ilişkin 5.000.000.000 TL nominal değerdeki ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039149
BIST
16:362.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 9,02
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
16:3617,3777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0252
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
16:3618,3337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
16:361.020,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.020,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler16:36
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.741.880
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.660.500
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,75
|84.723.281
|% 9,90
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,67
|34.402.724
|% -5,08
|
|BAYRK
|6,75
|17.106.791
|% -4,26
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,10
|4.623.316.783
|% -0,89
|
|ASELS
|24,60
|2.090.606.816
|% 5,58
|
|EREGL
|27,90
|1.600.505.825
|% 1,16
|
|SISE
|21,70
|1.351.114.142
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,56
|1.023.317.890
|% 0,08
|
|ODAS
|3,16
|857.392.037
|% -2,47
|
|YKBNK
|4,74
|681.900.477
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|260.107.324
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,57
|249.983.433
|% -0,77
|
|THYAO
|50,10
|4.623.316.783
|% -0,89
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3700
|17,3777
|% 0,15
|
|Euro
|18,3170
|18,3337
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2931
|21,3999
|% 0,49
|
|Frank
|18,1403
|18,2496
|% 1,04
|
|Riyal
|4,6167
|4,6399
|% 0,24
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,42
|
|Cumhuriyet
|6.785
|6.887
|-60,00
|
|Tam
|6.774
|6.873
|11,00
|
|Yarım
|3.326
|3.361
|5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,79
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,18
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51MOBTL
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 424, 772 adet işlem
-
16:50ACSEL
Yüzde 4.73 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 586, 283 adet işlem
-
16:49MOBTL
Yüzde 5.20 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 457, 189 adet işlem
-
16:48XU100
Endeks 2, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 26, 778.00 milyon TL de
-
16:48MIPAZ
Yüzde 5.61 oranında artışla 5.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 850, 800 adet işlem