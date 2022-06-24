***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği "Varlığa Dayalı Menkul Kıymet"lere ilişkin 5.000.000.000 TL nominal değerdeki ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039149BIST