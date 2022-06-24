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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi

24.06.2022 16:42
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği "Varlığa Dayalı Menkul Kıymet"lere ilişkin 5.000.000.000 TL nominal değerdeki ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039149


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