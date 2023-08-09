Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi

09.08.2023 14:54
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu'na ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ağustos2023 tarih ve 44/927 sayılı kararı ile yeni ihraç limiti olan 10.000.000.000,00 TL 7 Ağustos 2023 tarihinde onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182724


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:267.516
Değişim :  1,40% |  103,80
Açılış :  7.423  
Önceki Kapanış :  7.412  
En Düşük
7.367 En Yüksek
7.516
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 345,40 1.238.032.829 % 10,00  
TETMT 814,00 22.343.261 % 10,00  
ULUFA 9,14 15.343.501 % 9,99  
HKTM 72,70 205.009.611 % 9,98  
SDTTR 385,70 895.763.165 % 9,98  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Dolar 27,0321 27,0459 % 0,24  
Euro 29,6909 29,7154 % 0,52  
Sterlin 34,3278 34,4999 % 0,10  
Frank 30,7265 30,9116 % 0,12  
Riyal 7,1851 7,2211 % 0,21  
daha fazla
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 -1,14  
Altın Gr. 1.672 1.672 2,02  
Cumhuriyet 11.412 11.584 -25,00  
Tam 11.147 11.232 -35,00  
Yarım 5.582 5.642 -18,00  
Çeyrek 2.791 2.821 -9,00  
Gümüş.Ons 22,68 22,71 -0,08  
Gümüş Gr. 19,73 19,74 -0,03  
B. Petrol 87,02 87,02 0,85  
Seans Raporu 16:25
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru