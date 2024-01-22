***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu'na ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Ocak 2024 tarih ve 4/90 sayılı kararı ile 1.000.000.000,00 TL ihraç limiti olan ihraç belgesi 19 Ocak 2024 tarihinde onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241999BIST