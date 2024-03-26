***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTMKŞ Tarfin Birinci Varlık Finansmanı Fonu 1. İhraca ilişkin tertip ihraç belgeleri ve eklerini kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262652BIST