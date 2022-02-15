***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 16:24
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF22218 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 55.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001836
BIST
12:422.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,30
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:4213,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0299
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6305
En Düşük
13,5639
12:4215,5103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0292
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:42828,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 9,86
|Açılış
|: 828,36
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:42
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.329.635
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.421.596
|% 9,93
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|BMSCH
|8,00
|49.377.419
|% 8,55
|
|PKENT
|640,80
|1.166.256
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|20.513.871
|% -9,82
|
|AVHOL
|6,23
|7.526.270
|% -8,25
|
|THYAO
|29,74
|3.606.855.518
|% 0,47
|
|KRDMD
|11,84
|998.637.373
|% -0,25
|
|TUPRS
|193,90
|761.207.396
|% -0,87
|
|EREGL
|28,46
|703.566.721
|% 0,99
|
|YKBNK
|4,04
|516.143.212
|% 0,75
|
|YKBNK
|4,04
|516.143.212
|% 0,75
|
|THYAO
|29,74
|3.606.855.518
|% 0,47
|
|KRDMD
|11,84
|998.637.373
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|190.091.220
|% -0,85
|
|PETKM
|8,21
|391.805.533
|% -0,48
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6202
|13,6268
|% 0,22
|
|Euro
|15,4968
|15,5103
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,4695
|18,5622
|% 0,23
|
|Frank
|14,7218
|14,8105
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6183
|3,6365
|% 0,17
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|18,20
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,35
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,05
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,17
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,09
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,10
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-1,19
|