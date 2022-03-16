***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2022 11:24
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF32217 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 68.300.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010786
BIST
11:452.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 14,04
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.090
11:4514,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0318
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
11:4516,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0650
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
11:45903,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,05
|Açılış
|: 903,01
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler11:43
|PKENT
|436,90
|3.370.247
|% 9,99
|
|YEOTK
|57,05
|11.121.188
|% 9,92
|
|SANFM
|30,86
|6.945.150
|% 8,28
|
|SILVR
|7,18
|9.009.742
|% 6,53
|
|OYAKC
|9,08
|100.481.954
|% 6,07
|
|ORCAY
|23,10
|27.758.801
|% -9,98
|
|PENTA
|316,00
|37.084.808
|% -5,62
|
|UZERB
|39,00
|40.482
|% -4,32
|
|EMNIS
|19,52
|23.892
|% -3,84
|
|FENER
|26,96
|40.597.357
|% -3,44
|
|THYAO
|28,16
|1.795.881.672
|% 1,81
|
|KRDMD
|14,57
|784.052.641
|% 0,97
|
|EREGL
|34,50
|393.599.964
|% 0,82
|
|KOZAL
|137,00
|333.678.427
|% 1,26
|
|FROTO
|277,70
|298.991.051
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,23
|223.785.773
|% 2,76
|
|ODAS
|1,59
|127.006.752
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,83
|270.985.266
|% 0,26
|
|THYAO
|28,16
|1.795.881.672
|% 1,81
|
|KRDMD
|14,57
|784.052.641
|% 0,97
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6585
|14,6648
|% -0,23
|
|Euro
|16,1113
|16,1290
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,0771
|19,1728
|% -0,16
|
|Frank
|15,5112
|15,6046
|% -0,22
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% -0,35
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-3,01
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|3,26
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866