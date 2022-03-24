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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.03.2022 16:55
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 7 tertip ve 532.800.000 TL nominal değer ile 24.03.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
A GRUBU ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN
1. TERTİP TRPTMKF42224 24.03.2022 25.04.2022 68.000.000 98,472 32
2. TERTİP TRPTMKF52223 24.03.2022 26.05.2022 69.000.000 96,971 63
3. TERTİP TRPTMKF62222 24.03.2022 22.06.2022 64.800.000 95,649 90
4. TERTİP TRPTMKF72239 24.03.2022 22.07.2022 68.300.000 94,252 120
5. TERTİP TRPTMKF92211 24.03.2022 20.09.2022 96.100.000 90,920 180
6. TERTİP TRPTMKFA2217 24.03.2022 20.12.2022 101.600.000 85,959 271
B GRUBU ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN KUPON SAYISI BEKLENEN KUPON ORANI (%)
1. TERTİP TRPTMKF32316 24.03.2022 21.03.2023 65.000.000 100 362 1 30,64





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012683


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