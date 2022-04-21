***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 16:15
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 7 tertip ve 256.500.000 TL nominal değer ile 21.04.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN SAYISI
A GRUBU 1. TERTİP TRPTMKF52231 21.04.2022 23.05.2022 56.000.000 98,510 32
A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKF62230 21.04.2022 21.06.2022 47.000.000 97,158 61
A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKF72247 21.04.2022 22.07.2022 34.000.000 95,718 92
A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKF82212 21.04.2022 23.08.2022 30.000.000 94,237 124
A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKFE2213 21.04.2022 20.10.2022 40.000.000 90,419 182
A GRUBU 6. TERTİP TRPTMKF12318 21.04.2022 20.01.2023 17.500.000
17:552.559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,63
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:5514,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
17:5515,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0524
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:55919,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,57
|Açılış
|: 919,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ARCLK
|71,70
|490.737.079
|% 4,37
|
|AEFES
|30,30
|265.583.128
|% 4,34
|
|BTCIM
|22,80
|11.773.170
|% 3,92
|
|ALCTL
|29,06
|59.140.436
|% 3,86
|
|EMKEL
|3,53
|65.023.423
|% 3,82
|
|HUNER
|3,19
|173.524.362
|% -5,34
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MEPET
|3,48
|7.441.148
|% -4,40
|
|MARKA
|3,21
|1.909.410
|% -4,18
|
|BRYAT
|401,30
|99.417.815
|% -4,09
|
|THYAO
|40,18
|4.768.918.131
|% 3,40
|
|GARAN
|14,50
|3.361.332.633
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,13
|2.897.276.189
|% 7,56
|
|ASELS
|28,46
|2.474.579.527
|% 2,15
|
|KRDMD
|16,28
|2.261.269.001
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,13
|2.897.276.189
|% 7,56
|
|TSKB
|2,08
|731.290.596
|% 4,00
|
|VAKBN
|4,74
|1.539.904.142
|% 7,73
|
|ODAS
|2,51
|813.994.376
|% -3,83
|
|HALKB
|6,22
|1.676.313.759
|% 4,36
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7025
|14,7074
|% 0,25
|
|Euro
|15,9667
|15,9843
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,0986
|19,1944
|% -0,08
|
|Frank
|15,3758
|15,4684
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9078
|3,9274
|% 0,20
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|-11,65
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,60
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,14
|
Seans Raporu
17:55
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17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında