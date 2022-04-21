***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 7 tertip ve 256.500.000 TL nominal değer ile 21.04.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN SAYISIA GRUBU 1. TERTİP TRPTMKF52231 21.04.2022 23.05.2022 56.000.000 98,510 32A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKF62230 21.04.2022 21.06.2022 47.000.000 97,158 61A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKF72247 21.04.2022 22.07.2022 34.000.000 95,718 92A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKF82212 21.04.2022 23.08.2022 30.000.000 94,237 124A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKFE2213 21.04.2022 20.10.2022 40.000.000 90,419 182A GRUBU 6. TERTİP TRPTMKF12318 21.04.2022 20.01.2023 17.500.000