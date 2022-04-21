Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2022 16:15
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 7 tertip ve 256.500.000 TL nominal değer ile 21.04.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN SAYISI
A GRUBU 1. TERTİP TRPTMKF52231 21.04.2022 23.05.2022 56.000.000 98,510 32
A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKF62230 21.04.2022 21.06.2022 47.000.000 97,158 61
A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKF72247 21.04.2022 22.07.2022 34.000.000 95,718 92
A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKF82212 21.04.2022 23.08.2022 30.000.000 94,237 124
A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKFE2213 21.04.2022 20.10.2022 40.000.000 90,419 182
A GRUBU 6. TERTİP TRPTMKF12318 21.04.2022 20.01.2023 17.500.000
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:552.559
Değişim :  1,29% |  32,63
Açılış :  2.532  
Önceki Kapanış :  2.526  
En Yüksek
2.562 En Düşük
2.531
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARCLK 71,70 490.737.079 % 4,37  
AEFES 30,30 265.583.128 % 4,34  
BTCIM 22,80 11.773.170 % 3,92  
ALCTL 29,06 59.140.436 % 3,86  
EMKEL 3,53 65.023.423 % 3,82  
daha fazla
17:55 Alış Satış %  
Dolar 14,7025 14,7074 % 0,25  
Euro 15,9667 15,9843 % 0,33  
Sterlin 19,0986 19,1944 % -0,08  
Frank 15,3758 15,4684 % -0,20  
Riyal 3,9078 3,9274 % 0,20  
daha fazla
17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -11,65  
Altın Gr. 919 919 -4,60  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,63 24,65 -0,56  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 -0,23  
B. Petrol 109 109 2,14  
Seans Raporu 17:55
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru