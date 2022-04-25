***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2022 14:08
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF42224 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 68.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023454
BIST
14:292.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,72
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
14:2914,7636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7767
En Düşük
14,7180
14:2915,8556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0660
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
14:29906,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -8,85
|Açılış
|: 906,82
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
905,05
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ACSEL
|39,20
|35.044.058
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|GSDHO
|4,15
|264.166.891
|% 9,79
|
|KGYO
|5,13
|2.499.905
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|DESA
|11,22
|5.195.707
|% -4,59
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|THYAO
|39,28
|2.525.910.091
|% -1,16
|
|GARAN
|14,97
|2.379.289.074
|% 5,50
|
|SISE
|17,78
|1.343.914.850
|% -0,28
|
|AKBNK
|9,28
|1.123.393.533
|% 1,53
|
|YKBNK
|5,18
|1.100.736.055
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,78
|896.107.999
|% -0,97
|
|ODAS
|2,54
|625.464.080
|% -0,39
|
|YKBNK
|5,18
|1.100.736.055
|% 1,57
|
|TSKB
|2,00
|415.209.233
|% 2,04
|
|GARAN
|14,97
|2.379.289.074
|% 5,50
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7588
|14,7636
|% 0,14
|
|Euro
|15,8484
|15,8556
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,7605
|18,8546
|% -0,58
|
|Frank
|15,3500
|15,4425
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9261
|3,9458
|% 0,17
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-23,69
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-8,85
|
|Cumhuriyet
|6.041
|6.132
|-60,00
|
|Tam
|6.011
|6.161
|-61,75
|
|Yarım
|2.906
|2.980
|-29,87
|
|Çeyrek
|1.457
|1.490
|-14,93
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,58
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|-0,25
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,26
|