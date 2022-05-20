***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2022 11:55
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF52215 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 37.300.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031411
BIST
12:092.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,46
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
12:0915,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1412
|Açılış
|: 15,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
12:0916,9419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1057
|Açılış
|: 16,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9419
En Düşük
16,7772
12:09948,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,75
|Açılış
|: 948,26
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:07
|IMASM
|46,90
|19.492.881
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.798.987
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.430.483
|% 9,73
|
|GENTS
|4,71
|32.778.979
|% 9,03
|
|SMART
|5,87
|9.330.338
|% 7,71
|
|PAMEL
|98,00
|4.587.027
|% -7,37
|
|OZRDN
|9,90
|1.935.870
|% -6,95
|
|SMRTG
|21,64
|69.649.658
|% -6,40
|
|PENTA
|342,90
|110.772.244
|% -5,80
|
|ACSEL
|51,00
|4.782.445
|% -5,38
|
|GARAN
|16,20
|1.810.288.177
|% 3,51
|
|THYAO
|42,56
|1.049.661.650
|% 0,38
|
|AKBNK
|8,16
|901.368.586
|% 0,62
|
|YKBNK
|4,40
|742.907.023
|% 0,23
|
|SISE
|19,83
|610.599.488
|% -0,40
|
|YKBNK
|4,40
|742.907.023
|% 0,23
|
|SKBNK
|1,18
|138.514.841
|% 0,85
|
|GARAN
|16,20
|1.810.288.177
|% 3,51
|
|AKBNK
|8,16
|901.368.586
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,65
|262.318.241
|% 1,15
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9796
|15,9852
|% 0,90
|
|Euro
|16,9209
|16,9391
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,8867
|19,9865
|% 0,72
|
|Frank
|16,3569
|16,4554
|% 0,63
|
|Riyal
|4,2468
|4,2680
|% 0,62
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|2,62
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,27
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,08
|